ALUNAS DE ESCOLAS CATÓLICAS RECEBERAM MENÇÃO HONROSA EM CONCURSO DE DESIGN PROMOVIDO PELA ELÉCTRICA

Carrinhas da CEM vão divulgar mensagens para a população

Choi Chi Lam e Chan Chi U, alunas do Colégio de Santa Rosa de Lima (Secção Chinesa) e do Colégio do Sagrado Coração de Jesus (Secção Inglesa), respectivamente, receberam uma menção honrosa pela participação no “Concurso de Design de Autocolantes para Carrinhas da CEM”, promovido pela Companhia de Electricidade de Macau e co-organizado pela Associação de Ilustradores de Macau.

Segundo uma nota de Imprensa divulgada pela CEM, “o concurso teve uma forte adesão e foi dividido em duas categorias: ‘Grupo Aberto’ e ‘Grupo Estudantes’, com um total de 138 inscrições”. Choi Chi Lam e Chan Chi U concorreram na categoria “Grupo Estudantes”.

Na missiva, a CEM explica que a iniciativa se centrou nos temas “O Desenvolvimento da CEM em Macau” e “Segurança Eléctrica”, tendo Cecilia Nip, directora da companhia de electricidade, referido que “o concurso de design de autocolantes para carrinhas criou uma plataforma de exposição dedicada aos talentos criativos locais, servindo também como um canal de educação para o público”.

De acordo com a mesma responsável, “os trabalhos vencedores de ambos os grupos serão produzidos como autocolantes físicos para os veículos de engenharia da CEM. Estes veículos percorrerão as ruas e ruelas de Macau, funcionando como painéis de exposição móveis para divulgar mensagens sobre a utilização segura da electricidade e da energia limpa em todos os cantos da comunidade”.

Bianca Lei Iek U venceu a categoria “Grupo Aberto” e a dupla Chow Man Man e Sou Chi Yiu, alunas da Escola Secundária Lou Hau, venceram na categoria “Grupo Estudantes”.

“O júri foi constituído por representantes da CEM e da Associação de Ilustradores de Macau. Os critérios de avaliação basearam-se na criatividade e expressão artística, relevância do tema e técnica e composição. Após várias rondas rigorosas de avaliação, foram seleccionados o vencedor, o segundo e o terceiro classificados, bem como três menções honrosas para cada categoria”, conclui a nota de Imprensa.

A Redacção