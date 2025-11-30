ADVENTO EM MACAU: BAZARES DE NATAL A 13 DE DEZEMBRO NA SÉ E A 14 NO CARMO

Comunhão, participação e missão

Entre o 2.º e o 3.º Domingo do Advento, o Largo da Sé acolhe, a 13 de Dezembro, a quarta edição do Bazar de Natal. O mesmo certame terá lugar na Taipa, no dia seguinte, com a participação das crianças e dos jovens da Catequese em Português.

Três canções e uma representação teatral sobre o nascimento de Jesus Cristo e o verdadeiro significado do Natal. É este o contributo da pastoral de língua portuguesa da igreja de Nossa Senhora do Carmo para o certame com que esta paróquia assinala a caminhada de preparação para a natividade do Filho de Deus. A Festa e Bazar de Natal no Carmo decorre este ano a 14 de Dezembro, com a finalidade de promover o reforço da partilha e da confraternização entre diferentes comunidades.

Agendados estão dois momentos de cariz artístico. «Vamos começar a ensaiar três músicas de Natal que as crianças vão cantar na celebração do Bazar de Natal da Paróquia, a 14 de Dezembro», explicou o padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, em declarações a’O CLARIM. «Estamos a ensaiar uma pequena apresentação sobre o Natal. Esta apresentação vai ser feita depois da Missa, no dia 14, mas antes da Festa de Natal da Paróquia. Algumas das crianças da Catequese estão a preparar esta apresentação», complementou o vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua portuguesa.

A caridade, a penitência e a confissão são práticas fundamentais na caminhada de preparação para o Natal. Na sexta-feira que antecede o Nascimento de Jesus, a igreja do Carmo estará de portas abertas para quem queira receber o Sacramento da Reconciliação. «Vamos ter confissões na sexta-feira anterior ao Natal, para todos os paroquianos que queiram confessar os seus pecados. No fim-de-semana que se segue ao Natal não haverá Catequese. Muitas das crianças vão de férias e, como tal, não vão estar na Paróquia», referiu o padre Eduardo.

CATEQUESE E ESCUTEIROS NO BAZAR DE NATAL

Em Macau, o Largo da Sé volta a acolher, no dia 13 de Dezembro, a quarta edição do tradicional Bazar de Natal. A iniciativa, promovida pelas diferentes comunidades que frequentam a Sé Catedral, prolonga-se ao longo de todo o dia e a pastoral de língua portuguesa vai estar, uma vez mais, representada com uma banca. «Temos a Feira de Natal no dia 13 de Dezembro e este fim-de-semana, para além da peregrinação até à igreja da Penha [N.d.R.: ler artigo na página 4 desta edição], temos também uma acção de formação após a Missa antecipada. Estava previsto um dia de espiritualidade em Ká-Hó, mas acabou por ser cancelado», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ.

Segundo o sacerdote, «a banca da comunidade de língua portuguesa vai estar sob a responsabilidade das crianças da Catequese e dos Escuteiros, com a colaboração de alguns adultos. Haverá uma barraca com diferentes jogos».

M.C.