95.º ANIVERSÁRIO DO COLÉGIO DIOCESANO DE SÃO JOSÉ

Arte infantil e juvenil por novos talentos

O Colégio Diocesano de São José (CDSJ) comemorou recentemente o 95.º aniversário da sua fundação. No âmbito da longa jornada de comemorações que vem sendo realizada, foi organizada uma exposição de arte, no passado dia 17 de Abril, na sala da Galeria M8. A mostra teve como tema “São José: a inspiração do CDSJ na Beleza da Comunhão”. Tratou-se de uma colectiva artística, composta por trabalhos de alunos dos diferentes edifícios ou escolas que integram a “família” do Colégio Diocesano de São José. Para o efeito, vários alunos decidiram partilhar os seus talentos artísticos, tendo-se preparado para o evento.

A exposição contou com a presença de vários convidados, incluindo o bispo D. Stephen Lee, representantes da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), antigos alunos, alunos, directores, auxiliares de educação e funcionários administrativos do Colégio Diocesano de São José.

Aos presentes foram dados a conhecer trabalhos efectuados por alunos de vários escalões etários, distribuídos desde o jardim-de-infância até ao Ensino Secundário. Foram exibidas algumas séries de esboços de marcos famosos de Macau e do campus escolar do CDSJ, também desenhados pelos alunos. As obras de arte foram produzidas por meio de diferentes técnicas: desenho (lápis, caneta, tinta e carvão), pintura (aguarela, acrílico e óleo), fotografia 3D, esboço, escultura manual em papel machê, mosaico e cerâmica. Também a moda e outras formas de criatividade artística contribuíram para o sucesso da iniciativa.

Particularmente no que respeita às secções chinesa e inglesa do Colégio Diocesano de São José, os alunos demonstraram as suas habilidades artísticas, tendo recorrido a figuras coloridas com belas expressões e a lanternas geométricas suspensas, brilhando em diferentes cores.

Após a cerimónia de abertura, alguns alunos da Escola Secundária do CDSJ n.º 3 interpretaram diferentes músicas, entre as quais duas canções reconfortantes – “Fan Star” e “Song of Sunshine” – para encorajar todos os presentes a perseguirem os seus sonhos através da música, mesmo perante as dificuldades; e a continuarem a valorizar a felicidade simples. O certame terminou com D. Stephen Lee a proferir uma oração de acção de graças, a que se seguiu a bênção de todos os presentes.

A mostra está patente ao público de 17 de Abril a 6 de Maio, na Rua Luo Kitti n.º 11, e na Rua Lobby n.os 9–13 (M8 Macau, Piso B3).

P.L.D.