NOVA SÉRIE DE CURSOS ARRANCOU ESTA SEMANA E PROLONGA-SE ATÉ MAIO

INCENSAÇÃO, APRESENTAÇÃO E ENTRONIZAÇÃO DO MENINO JESUS – O pároco da igreja de Nossa Senhora do Carmo, padre Domingos Un Wai Meng, procede à incensação da imagem do Menino Jesus durante a celebração da Missa do Galo, na noite de 24 para 25 de Dezembro. Após a Eucaristia, os fiéis participaram no rito de apresentação e entronização do Menino Jesus, imbuídos de um verdadeiro espírito de comunhão.
