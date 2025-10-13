CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS REPARADORAS DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Missão em Timor-Leste comemorada com livro de testemunhos

“O que o coração une, o mar não separa” – “Fuan Ne’Ebe Halibur Tasi La Hafane”, em Tétum, língua nacional de Timor-Leste, é o título do livro que será apresentado amanhã, sábado, em Fátima, na Escola Jacinta Marto.

A obra, editada pela Fundação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima em Timor, tem como objectivo assinalar e agradecer a dedicação dos voluntários que ao longo de dez anos consecutivos serviram a missão da congregação religiosa na diocese de Maliana, em Timor-Leste.

O livro tem prefácio do ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, Bendito Freitas.

A sessão de apresentação, cuja entrada é livre, contará com a intervenção de Sara Meirelles, professora e voluntária de longa data nesta missão e que colaborou na revisão do livro, e da Irmã Cristina Macrino, presidente da Fundação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima em Timor e coordenadora deste projecto editorial. Está também confirmada a presença da embaixadora de Timor-Leste em Portugal, Isabel Guterres, e da superiora-geral das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, Irmã Armandina Neto, que também irão discursar.

“Pareceu-me interessante partilhar com as pessoas o sentido do voluntariado na missão ad gentes, que é muito diferente do voluntariado que se faz, por exemplo, em instituições do país onde se vive. Aqui, as pessoas deixam a sua vida, as suas responsabilidades, muitas vezes o seu trabalho, para se dedicarem ao voluntariado longe de casa e dos seus”, sublinha a Irmã Cristina Macrino, em nota de Imprensa enviada a’O CLARIM.

“Os testemunhos reunidos no livro dão voz a quem entre 2015 e 2025 se dispôs a servir em Timor-Leste: médicos, enfermeiros, psicólogos, professores; alguns por períodos longos, outros com estadias mais curtas, mas todos unidos pelo espírito de entrega e gratuidade que o livro reflecte”, explica a mesma nota.