PADRE MARTIN YIP, VIGÁRIO DO INSTITUTO SALESIANO, EM ENTREVISTA A’ O CLARIM

No próximo ano, Macau volta a estar no centro da presença salesiana na região da Ásia Oriental-Oceânia. A Capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no Instituto Salesiano, vai receber a 13 de Fevereiro relíquias de São João Bosco e de São Luís Versiglia. A entronização das relíquias é o momento de maior destaque das comemorações do 120.º aniversário da chegada à China dos primeiros missionários da Sociedade de São Vicente de Sales, mas não é de todo uma ocasião única. As celebrações estendem-se por três anos – 2025, 2026 e 2027 – e comportam, entre outras iniciativas, uma acção de formação sobre santos salesianos, dois seminários para professores das instituições de ensino salesianas e uma peregrinação à Europa, em Janeiro de 2027. O padre Martin Yip, vigário do Instituto Salesiano e actual responsável pela comunidade salesiana em Macau, falou a’O CLARIM sobre o trabalho desenvolvido pelos pupilos de Dom Bosco no território.

O CLARIM – No início do mês, a comunidade salesiana de Macau assinalou, com uma cerimónia solene, o arranque dos trabalhos de requalificação e renovação da Capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no Instituto Salesiano. O que está previsto ser feito no âmbito desta empreitada?

PADRE MARTIN YIP – A Capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi construída na década de 1930 e possuí uma história longa e rica. Em 2026 vamos comemorar o 120.º aniversário da primeira expedição salesiana à China. Os primeiros missionários da Sociedade de São Francisco de Sales chegaram a Macau há 120 anos; para celebrar a data, a 13 de Fevereiro de 2026, as relíquias de São João Bosco, nascido em 1815 e falecido em 1888, e de São Luís Versiglia [1873-1930] serão permanentemente expostas na Capela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no Instituto Salesiano, em Macau. Esta é a principal razão pela qual a Província Salesiana da China decidiu avançar para a renovação da Capela, para que as relíquias de ambos os santos ali possam ser reverenciadas. Para além do mais, através dos vitrais que podemos encontrar no interior da Capela ficamos a conhecer um pouco mais sobre o sonho que São João Bosco teve aos nove anos de idade. Aos nove anos, Dom Bosco teve o seu quinto sonho missionário, relacionado com a China e com o desenvolvimento da Província Salesiana da China.

CL – Quanto tempo vai durar a empreitada de requalificação? Para quando está previsto o fim das obras?

P.M.Y. – A empreitada de renovação já arrancou. As obras tiveram início a 11 de Julho e o projecto de requalificação da Capela deve prolongar-se por um período de três, quatro meses.

CL – Estamos a falar de que relíquias em concreto?

P.M.Y. – A relíquia de São João Bosco consiste no fragmento do seu cérebro. Estava originalmente alojada no Quartel-General dos Salesianos, em Itália. Dada a importância do sonho chinês de Dom Bosco, em 2016 o antigo reitor-mor dos Salesianos, o padre Ángel Fernández Artime, ofereceu a relíquia à Província Salesiana da China. Na altura, o reitor-mor expressou o desejo de ver a relíquia permanentemente alojada na casa-mãe da província e da região da Ásia Oriental-Oceânia, que é o Instituto Salesiano de Macau. O padre Fernández decidiu enviá-la para Macau porque São Luís Versiglia, o santo italiano, foi o primeiro salesiano a chegar a esta região, mais especificamente a Macau. No entanto, o Instituto Salesiano de Macau estava a preparar um projecto de expansão e a relíquia acabou por ser temporariamente colocada na Capela de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, na Escola Tang King Po, em Kowloon [Hong Kong]. Já a relíquia de São Luís Versiglia é um cálice que lhe foi oferecido pelo padre Paolo Albera [1910-1922], terceiro reitor-mor dos Salesianos de Dom Bosco. Estava originalmente alojada no Centro Catequético dos Salesianos, em Discovery Bay, também em Hong Kong. Em Fevereiro de 2026, assim que as obras de renovação da Capela estiverem concluídas, as relíquias serão transportadas de Hong Kong para Macau.

CL – 120 anos depois da chegada dos primeiros missionários salesianos, que importância tem a Missão Salesiana em Macau? A educação ainda é um dos bastiões da presença salesiana no território?

P.M.Y. – Os Salesianos de Dom Bosco continuam profundamente empenhados no desenvolvimento do Ensino e da Educação em Macau. Actualmente, a congregação salesiana gere quatro estabelecimentos de Ensino, cada um dos quais ao serviço de diferentes grupos de jovens. A Escola Dom Luís Versiglia está direccionada para jovens que enfrentam dificuldades em termos familiares. Os Colégios Yuet Wah e Dom Bosco, por sua vez, estão focados nas capacidades académicas dos estudantes e tem como grande objectivo preparar quadros qualificados e contribuir positivamente para a sociedade. Já o Instituto Salesiano enfatiza, sobretudo, o engenho dos alunos e a tecnologia. No entanto, independentemente da origem dos jovens que servimos, procuramos encorajar e manter vivo o legado de São João Bosco: cuidar, em particular, daqueles que mais necessitam em termos sociais. Tendo como ponto de partida o Sistema Preventivo, com a razão, a religião, o amor e a bondade como bases essenciais, os Salesianos procuram evangelizar através da Educação e educar através da Evangelização. À medida que nos aproximamos do marco histórico do 120.º aniversário da nossa presença na China, vamos continuar a optimizar o nosso trabalho, tendo por base estes princípios, ao mesmo tempo que nos procuramos manter actualizados, em sintonia com o tempo em que vivemos.

Marco Carvalho