PADRE PETER STILWELL

ENTREVISTA AO PADRE PETER STILWELL, POR OCASIÃO DA ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DOUTORHONORIS CAUSA PELA UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ

«O diálogo constrói algo que é bom para todos»

O padre Peter Stilwell, sacerdote católico português, teólogo e académico, foi reitor da Universidade de São José (USJ), em Macau, entre 2012 e 2020. Nascido em Lisboa, estudou Filosofia e Teologia, tendo posteriormente obtido o Doutoramento em Teologia. A carreira académica incluiu a docência na Universidade Católica Portuguesa e um profundo envolvimento no diálogo inter-religioso e no intercâmbio cultural.

Na qualidade de reitor, trabalhou no sentido de fortalecer a identidade da USJ enquanto Universidade católica, bem como a promoção do diálogo entre o Oriente e o Ocidente, e o aumento do número de programas académicos. Do seu legado consta também a consolidação da presença institucional da USJ dentro e fora de portas, e a preparação do que viriam a ser novas colaborações a nível internacional.

No discurso que proferiu após receber o título Doutor Honoris Causa, no passado sábado, 6 de Dezembro, o padre Peter Stilwell expressou a sua sincera gratidão: «O título é dedicado a mim pessoalmente, mas vejo-o como o reconhecimento de um trabalho de equipa muito dedicado que, ao longo de oito anos críticos, nos permitiu consolidar uma instituição, inicialmente sonhada pelo bispo Domingos Lam e criada pelos reitores fundadores da IIUM(*) e da USJ, os professores João Lourenço e Ruben Cabral». Na ocasião, agradeceu ao bispo D. Stephen Lee, chanceler da USJ, e ao diácono Stephen Morgan, o actual reitor da entidade de Ensino Superior, pelo seu apoio e liderança contínuos.

O CLARIM – O que sente por ter recebido este Doutoramento Honoris Causa?

PADRE PETER STILWELL – Foi uma surpresa que a Universidade de São José se tivesse lembrado de mim e me tivesse concedido este título. O professor Stephen Morgan mencionou-o no ano passado e perguntou-me se eu aceitaria. Eu disse que ficaria muito feliz, porque era uma forma de voltar à USJ. Foram oito anos da minha vida, muito trabalho árduo, alguns momentos difíceis para construir este Campus [da Ilha Verde].

CL – Esteve no início do projecto deste Campus…

P.P.S. – O projecto do Campus e a sua preparação foram feitos pelo meu antecessor, o professor Ruben Cabral, mas as coisas ficaram paradas em alguns órgãos governamentais e também em termos de financiamento. Tivemos que superar esses problemas e, finalmente, conseguimos construí-lo. Foi óptimo!

CL – Do que viu, como olha para a Universidade agora?

P.P.S. – Não vi muito porque acabei de chegar, mas vi algumas pessoas que estavam cá quando eu cá estive. As pessoas vêm cumprimentar-me. Também sinto carinho por elas. Para mim é como voltar à minha antiga casa de família.

CL – Quais são as suas funções actualmente em Lisboa?

P.P.S. – O meu trabalho na diocese de Lisboa tem principalmente a ver com o diálogo inter-religioso. Também sou responsável por uma capela e sou capelão de um movimento de aposentados, o que me mantém ocupado.

CL – O que imagina para a USJ em termos de futuro?

P.P.S. – Bem, o ideal seria que fosse uma continuação do Colégio de São Paulo, que é um encontro de culturas entre a grande cultura tradicional chinesa, a cultura chinesa actual – sendo esta um desenvolvimento da anterior – e a tradição cristã, na linha de Matteo Ricci, Alessandro Valignano e outros. O diálogo constrói algo que é bom para todos.

CL – Está então a continuar em Lisboa o muito que fez em Macau, como é disso exemplo o diálogo inter-religioso. De que forma os oito anos que passou em Macau o ajudaram a enfrentar a sua tarefa em Lisboa?

P.P.S. – Ajudou-me a compreender a tradição do Extremo Oriente, sobre a qual eu não sabia muito. Eu sabia mais sobre as tradições indianas – Budismo, Hinduísmo, Islamismo –, mas não muito sobre o Confucionismo, o Budismo oriental e o Taoísmo. Por isso, foi interessante vê-las no contexto da cultura chinesa.

Pe. Eduardo Emilio Agüero, SCJ

N.d.R.: Em nome de todos os que beneficiaram da sua liderança e visão, obrigado, padre Peter, pelos seus anos de serviço e por continuar a construir pontes de fé e compreensão. Que o seu legado continue a inspirar-nos.

(*) O IIUM – Instituto Inter-Universitário de Macau é a entidade que antecedeu a Universidade de São José. Foi fundado em 1996 pela Universidade Católica Portuguesa e pela diocese de Macau.

