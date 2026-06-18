MISSÃO ANGOLA

A Missão a Angola, constituída por jovens missionários de Macau e que será realizada em Agosto deste ano, entrou na fase de recolha de fundos. Nesse âmbito, a paróquia da Sé está a organizar uma venda de bolos e frutas, a ter lugar este fim-de-semana.
Os interessados em contribuir, deverão descolar-se, até amanhã, sexta-feira, ao Cartório da Sé, a fim de entregar bolos e frutas para venda no sábado, na igreja de São Domingos, após a Missa antecipada das 17 e 30 horas, e no Domingo, na igreja da Sé Catedral, depois de concluída a Eucaristia das 11:00 horas.