CARINHO JUVENIL EM CABO VERDE

O padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, e alguns elementos que compõem a “Missão Juvenil Dehoniana a Cabo Verde 2025” visitam uma família na Ilha de Santo Antão. Até ao próximo dia 16 de Julho, os jovens irão visitar várias famílias do Arquipélago, assim como escolas e paróquias, com o objectivo principal de prestar auxílio material e apoio espiritual aos mais novos. A primeira missão juvenil dehoniana a Cabo Verde teve lugar no ano passado, tendo os resultados obtidos levado os Sacerdotes do Coração de Jesus a efectuar uma nova viagem ao país africano, que por estes dias vem comemorando os seus cinquenta anos de independência. Organizada pelos sacerdotes dehonianos em Macau, a Missão conta com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Macau; da Associação Amizade Macau Cabo Verde; da Associação dos Guineenses, Amigos e Naturais da Guiné-Bissau; e do BNU – Banco Nacional Ultramarino.