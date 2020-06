TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (86)

Onde encontramos na Bíblia referências aos Bispos, Sacerdotes e Diáconos?

Se a hierarquia esteve sempre presente desde o princípio da Igreja, onde encontramos referências aos Bispos, Sacerdotes e Diáconos no Novo Testamento?

BISPOS

Onde encontramos os bispos na Bíblia?

A palavra “bispo” vem do grego EPISKOPOS (ἐπίσκοπος = ἐπί “sobre” ou “em” + σκοπός “vendo ou visto”, mais a palavra “observando”; e do Latim: EPISCOPUS), a qual pode ser traduzida como “capataz”, “supervisor” ou “administrador”. Ora, a palavra EPISKOPOS é mencionada cinco vezes no Novo Testamento.

Actos 20:28: «Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como epíscopos [capataz, supervisor ou administrador]para pastoreardes a Igreja de Deus, que Ele comprou com o sangue do seu Filho Unigénito».

Filipenses 1:1: «Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos».

I Timóteo 3:2: «É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar».

Tito 1:7: «Por ser encarregado [gestor – mordomo]da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível: não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância».

I Pedro 2:25: «Afinal, vivíeis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao Pastor e Bispo de vossas almas».

SACERDOTES

Onde encontramos os sacerdotes na Bíblia?

A palavra inglesa PRIEST (“padre”) tem dois significados em Grego. E ambos podem ser encontrados no Novo Testamento:

1– PRESBITEROS – PRESBÍTERO (Grego Antigo: πρεσβύτερος; Latim: PRESBYTER). Esta palavra significa, literalmente, “mais velho” (ancião). A palavra inglesa PRIEST (“padre”) deriva daí.

2– HIEREUS – PADRE (Grego Antigo: ἱερεύς; Latim: SACERDOS – SACERDOTE). Este termo refere-se aos sacerdotes que oferecem sacrifícios (ver São Paulo, na sua Carta aos Hebreus). O próprio Cristo é um hiereus, pelo que não há sacerdócio independente, isto é, sem a presença de Cristo.

Actos 15:6: «Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta».

I Timóteo 4:14: «Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros».

I Timóteo 5:17: «Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino».

Tiago 5:13-14: «Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em Nome do Senhor».

O termo ἐπίσκοπος (“bispo”) e πρεσβύτερος (“presbítero”) eram usados de forma intercambiável para o clero acima do posto de diácono até à época do Papa São Clemente (o terceiro Papa depois de São Pedro). Porém, já nos primeiros anos do Século II, a diferença entre bispos, diáconos e presbíteros estava claramente definida (ver a Carta de Inácio de Antioquia aos Esmirniotas).

DIÁCONOS

Onde encontramos os diáconos na Bíblia?

O termo DIÁCONO vem do grego DIAKONOS (διάκονος; Latim: DIACONUS), que significa “ministro” ou “servo”. Na Igreja primitiva, adquiriu um novo significado. A origem do diaconato pode ser encontrada em Actos 6:1-8: «Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Então, os Doze reuniram todos os discípulos e propuseram: “Não é sensato negligenciarmos o ministério da Palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós Sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da Palavra”. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timom, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a Palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém; inclusive, muitos sacerdotes obedeciam a fé. Estevão é levado ao Sinédrio. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões».

Como vimos acima, São Paulo dirigia-se a “bispos e diáconos” quando escreve aos filipenses. Na sua carta a Timóteo, um dos primeiros bispos da Igreja, Paulo estabeleceu os requisitos para os diáconos.

Pe. José Mario Mandía