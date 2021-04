TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (123)

Como é a Confirmação realizada?

O QUE É A “MATÉRIA” DA CONFISSÃO?– Ou seja, em que consiste o Rito da Confirmação?

No ponto 267, o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica dá a resposta: “O rito essencial da Confirmação é a unção com o santo crisma (óleo misturado com bálsamo, consagrado pelo Bispo), feita com a imposição da mão por parte do ministro que pronuncia as palavras sacramentais próprias do rito. No Ocidente, tal unção é feita sobre a fronte do baptizado com as palavras: «Recebe por este sinal, o Espírito Santo, o Dom de Deus». Nas Igrejas Orientais de rito bizantino, a unção faz-se também noutras partes do corpo, com a fórmula: «Selo do dom do Espírito Santo»”.

Do que vimos acima, podemos afirmar que a matéria remota é o óleo perfumado (o “crisma”), enquanto que a matéria próxima é a unção e a imposição da mão.

Aqui, vale a pena relembrar que o nome “Cristo” significa “ungido”. Pela unção, os cristãos ficam mais semelhantes a Cristo. Jesus Cristo faz com que eles participem cada vez mais da sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei/pastor.

O ÓLEO E O BÁLSAMO SIGNIFICAM ALGO?– De acordo com o Catecismo da Igreja Católica (nº 1293), “a unção, na simbologia bíblica e antiga, é rica de numerosas significações: o óleo é sinal de abundância e de alegria (Deuteronómio 11:14; Salmos 23:5; 104:15); purifica (unção antes e depois do banho) e torna ágil (unção dos atletas e lutadores); é sinal de cura, pois suaviza as contusões e as feridas (Isaías 1:6; Lucas 10:34); e torna radiante de beleza, saúde e força”.

O QUE HÁ DE ESPECIAL NO SELO DA CONFIRMAÇÃO?– O Catecismo da Igreja Católica refere: “Por esta unção, o confirmando recebe «a marca», o selo do Espírito Santo. O selo é o símbolo da pessoa, sinal da sua autoridade, da sua propriedade sobre um objecto (Génese 38:18; 41:42; Deuteronómio 32:34; Canção de Salomão 8:6). Era assim que se marcavam os soldados com o selo do seu chefe e também os escravos com o do seu dono. O selo autentica um acto jurídico ou um documento e, eventualmente, torna-o secreto (I Reis 21: 8; Jeremias 32:10; Isaías 29:11)” (CIC nº 1295).

Mais: “O próprio Cristo se declara marcado com o selo do Pai (João 6:27). O cristão também está marcado com um selo: «Foi Deus que nos concedeu a unção, nos marcou também com o seu selo e depôs as arras do Espírito em nossos corações» (II Coríntios 1: 21-22; Efésios 1:13; 4, 30). Este selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo, a entrega para sempre ao seu serviço, mas também a promessa da protecção divina na grande prova escatológica (Revelação 7:2-3; 9:4; Ezequiel 9:4-6)” (CIC nº 1296).

E QUANTO À FORMA DO SACRAMENTO?– No ponto 1300, o Catecismo da Igreja Católica sublinha que “no rito latino, o sacramento da Confirmação é conferido pela unção do santo crisma sobre a fronte, feita com a imposição da mão, e por estas palavras: «Accipe signaculum doni Spiritus Sancti– Recebe por este sinal o Espírito Santo, o Dom de Deus». Nas Igrejas orientais de rito bizantino, a unção do myron faz-se depois duma oração de epiclese, sobre as partes mais significativas do corpo: a fronte, os olhos, o nariz, os ouvidos, os lábios, o peito, as costas, as mãos e os pés, sendo cada unção acompanhada da fórmula: «Σφραγίζ δωραζ Πυεύματζ Άγίoυ» («Signaculum doni Spiritus Sancti– Selo do dom que é o Espírito Santo»)”.

Pe. José Mario Mandía