Segundas Jornadas do Cristianismo e Vida no Paço Episcopal

Compreender a identidade cristã, respeitar a ecologia.

A paróquia da Sé, com o apoio da diocese de Macau, está a levar a cabo as 2as Jornadas do Cristianismo e Vida, em língua portuguesa, que decorrem até amanhã no Paço Episcopal. Do programa consta uma caminhada ecológica com intervenções em Português e Inglês.

«O objectivo é entrar numa dinâmica de formação dos cristãos. Integra todo um programa pastoral da diocese de Macau, sendo dirigida a religiosos, clérigos e leigos», disse a’O CLARIM Isabel Varanda, professora associada da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, que está em Macau para ministrar as jornadas, desta vez subordinadas ao tema “O ‘Estilo’ Cristão de Habitar o Mundo”.

«O foco é perceber se haverá ou não um modo próprio cristão de habitar o mundo, e no que é que o cristão se pode distinguir, de algum modo, de um crente de uma outra religião ou até de alguém que não confesse alguma religião. Procura-se a identidade cristã», referiu.

O primeiro tema, “Ser Igreja, hoje”, foi abordado na passada quarta-feira. Ontem, discutiu-se a “Responsabilidade e compromisso no anúncio do Evangelho”. Hoje, entre as 18 horas e 45 e as 20 horas, vai estar em debate “O evangelho da criação: cuidar e amar o mundo”.

Amanhã está agendada uma caminhada ecológica pela Colina da Guia. A concentração tem lugar no Jardim Vasco da Gama, pelas 14 horas e 30, iniciando-se a caminhada meia hora depois em direcção à capela da Senhora da Guia. «Haverá momentos de silêncio e pequenos momentos de pausa, com intervenções em Inglês e em Português, por exemplo, sobre a encíclica “Laudato Si” e sobre as árvores autóctones de Macau. A caminhada é aberta a todos os que queiram participar, independentemente de falarem Português ou Inglês», frisou Isabel Varanda.

Na qualidade de cristã, a docente universitária tem visto com «grande alegria» o «impacto que o Evangelho de Jesus Cristo está a operar nas pessoas» católicas de Macau. «Dá para perceber a vontade que têm em aprofundar e em conhecer melhor a Sagrada Escritura, e o que é a Igreja. Esta Igreja, que mais do que uma construção ao longo dos milénios, que tem a sua visibilidade e peso institucional, tem também uma dimensão espiritual», acrescentou.

As 2as Jornadas acontecem na sequência do curso sobre o Evangelho de São Marcos, leccionado no passado mês de Janeiro, também no Paço Episcopal, pelo professor de Sagrada Escritura e director da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, padre João Lourenço.

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

pedrodanielhk@hotmail.com