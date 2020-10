PAPA EVOCOU APARIÇÕES DE FÁTIMA NA AUDIÊNCIA SEMANAL

Recitemos o Rosário em tempos de pandemia

O Papa evocou na quarta-feira as aparições de Fátima para pedir aos católicos que rezem o Rosário, nestes tempos de pandemia, e que a sua vida seja «serviço de amor» ao próximo, especialmente os mais desprotegidos.800

O regresso à sala das audiências, com milhares de pessoas, aconteceu depois de cinco encontros, em Setembro, no Pátio de São Dâmaso, ao ar livre.

As saudações do Papa, para os peregrinos de vários países reunidos no Vaticano, recordaram a celebração, no dia 7 de Outubro, da festa de Nossa Senhora do Rosário.

«Convido todos a redescobrir, especialmente durante este mês de Outubro, a beleza da oração do Rosário, que alimentou a fé do povo cristão ao longo dos séculos», declarou.

Francisco dirigiu-se, em particular, aos peregrinos e ouvintes de língua portuguesa.

«Convido-vos a tomar o Rosário nas mãos todos os dias e erguer o vosso olhar para Nossa Senhora, sinal de consolação e esperança segura. Que a Virgem Santa ilumine e proteja toda a peregrinação da vossa vida até à Casa do Pai», disse.

O Santuário de Fátima vai assinalar, a 13 de Outubro, o aniversário da sexta aparição de Nossa Senhora aos Videntes, na Cova da Iria, em 1917, onde estiveram entre cinquenta a setenta mil peregrinos.

“Nesta aparição, Nossa Senhora anunciou aos videntes o fim da guerra, deixou apelos à conversão, à reparação e à oração do Rosário, segundo se lê no relato que Lúcia de Jesus deixou no seu livro de memórias”, informa a instituição.

Foi também a 13 de Outubro que aconteceu o “milagre do Sol”.

In ECCLESIA