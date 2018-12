Bíblia, uma grande história…

Era uma vez um sacerdote que viajava de comboio da cidade onde vivia para uma vila próxima, desconhecida então para ele, para dar uma conferência sobre a Bíblia. Quando chegou, na estação não havia ninguém a quem perguntar mas reparou num grupo de rapazitos que estavam a jogar futebol num campo próximo. Aproximou-se deles para obter informações:

«– Desculpem que os interrompa» – disse-lhes – «algum de vocês me pode indicar como se vai daqui para a Câmara?». Todos o rodearam e um mais despachado, de bola na mão, começou a falar com o forasteiro:

«– Oiça lá, senhor padre, para que quer ir à Câmara?».

«– Tenho de fazer uma conferência lá», respondeu o sacerdote, passando por alto o tom impertinente do rapaz.

«– E de que é que lhes vai falar?».

«– Pois olha…» – responde divertido o sacerdote – «vou-lhes falar de como se vai para o Céu».

O assombro espelhou-se na cara do miúdo que diz cheio de vivacidade:

«– Vai-lhes ensinar como ir para o Céu e não sabe como se vai para a Câmara!?».

A Bíblia é um livro que contém a Palavra de Deus expressa em palavras humanas. É uma grande obra literária, um livro único, inesgotável, onde se encontra tudo o que se refere a Deus e ao homem. É a obra mais editada, mais vendida, mais lida e mais estudada de todas as que se escreveram em toda a vida e no mundo inteiro. Ele é também, sem sombra de dúvida, o livro que mais contribuiu para configurar toda a cultura ocidental. O termo “bíblia” procede do Grego e significa etimologicamente “livros” ou “livrinhos”.

A Bíblia é o momento privilegiado e cume da revelação de Deus, manifestação divina aos homens através da história. É ainda uma obra literária, uma literatura peculiar que contém a mensagem divina de salvação, dirigida a todos os homens e que a Igreja, fundada por Jesus Cristo guarda “em depósito”, como instrumento salvífico da Humanidade.

Conhecer a Bíblia é conhecer Deus; conhecer melhor a Bíblia é conhecer melhor Deus; viver o que aprendemos com Ela é caminharmos direitos para o Céu já cá na terra, embora não saibamos “ir à Câmara” em tantas coisas da nossa vida.

SUSANA MEXIA

Professora