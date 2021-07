“HOLD ON TO HOPE” JÁ AJUDOU A REINSERIR MAIS DE UMA DEZENA DE PESSOAS

ARTM recebe mais duas casas em Ká Hó

Desde que foi lançado, o projecto “Hold On to Hope”, que explora duas das casas da Antiga Leprosaria da Aldeia de Ká Hó, já ajudou a reinserir na sociedade mais de uma dezena de antigos toxicodependentes. A informação foi avançada a’O CLARIMpor Augusto Nogueira. O presidente da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) adiantou ainda que o Instituto Cultural está a ultimar a cedência ao projecto de duas outras casas da Vila de Nossa Senhora de Ká Hó.

Em Agosto, ou o mais tardar em Setembro, a Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau deve começar a explorar mais duas casas no complexo da antiga leprosaria da Vila de Nossa Senhora de Ká Hó. A organização, liderada por Augusto Nogueira, já é responsável pela gestão de dois dos espaços do complexo, reabilitado no ano passado pelo Governo. A ARTM instalou no local o projecto “Hold on To Hope”, que desde que foi lançado contribuiu para a reinserção social de mais de uma dezena de antigos toxicodependentes. «Já temos algumas pessoas que foram reinseridas e que passaram pelo projecto e que estão bem. Um deles optou por continuar a trabalhar na ARTM com outras funções, onde vai dando apoio e também treinando», explicou o dirigente, em declarações a’O CLARIM. «Desde que abrimos, cerca de dez pessoas passaram por este projecto. O que nos interessa é fazer passar a mensagem de que as pessoas que consumiram drogas, se não tiverem outros problemas devido ao consumo ou a outros problemas psicóticos, são pessoas que podem funcionar como qualquer um de nós e podem trabalhar tão bem como nós em cargos de grande responsabilidade, sem problema algum. Queremos limpar a imagem que um toxicodependente é um criminoso. Não o é, de todo», salientou Augusto Nogueira.

Ao abrigo do projecto “Hold On to Hope”, a ARTM transformou duas das antigas casas da leprosaria num café e numa galeria, e em Agosto ou Setembro são esperadas novidades para a Vila de Nossa Senhora de Ká Hó, com a adaptação de duas outras casas. «Temos outros projectos para a zona. Esperamos poder arrancar com novos projectos em Agosto ou Setembro. O nosso objectivo é o de abrir mais duas casas. Uma será uma espécie de “library caffe”. Iremos utilizar esse espaço, ao fim e ao cabo, como uma extensão do café, mas com o propósito de o tornar algo mais didáctico. Se as pessoas quiserem fazer a apresentação de um livro ou de uma obra, iremos fazer com que isso seja conveniente», explicou o presidente da ARTM. «Tencionamos também decorar esse espaço como um tributo a várias coisas estrangeiras que aconteceram em Macau. Gostaríamos de ter, por exemplo, uma parede pintada com o Michel Vaillant ou com imagens de filmes estrangeiros que foram rodados em Macau para que as pessoas, quando estão a entrar naquele espaço, possam sentir que está a entrar num espaço onde se respira a ideia de internacionalização de Macau», acrescentou Augusto Nogueira.

Já o segundo espaço, adiantou o dirigente, deverá ter uma natureza mais pedagógica. «O outro espaço será um espaço mais dedicado às famílias, onde iremos ter vários tipos de “workshops” e iniciativas de carácter mais familiar. Mas são dois novos espaços que vão abrir. Esperamos no futuro poder abrir uma espécie de mercado urbano para poder valorizar a zona», concluiu o responsável da ARTM.

