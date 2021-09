D. STEPHEN LEE ABENÇOA NOVO ANO ACADÉMICO

USJ assina protocolo de cooperação a pensar na Grande Baía

O novo ano lectivo, na Universidade de São José, arranca oficialmente na próxima terça-feira com a celebração de uma missa, presidida por D. Stephen Lee. A instituição de Ensino Superior liderada por Stephen Morgan assinou recentemente um memorando de entendimento com a Associação da Juventude de Macau para o Desenvolvimento da Área da Grande Baía.

O bispo de Macau preside no dia 14 de Setembro à abertura solene do novo ano lectivo na Universidade de São José (USJ), com a celebração de uma missa nas instalações da instituição de Ensino Superior. A Eucaristia, que irá decorrer na Capela da Santa Cruz, no Campus da Ilha Verde, está agendada para as 11:00 horas da manhã.

A natureza confessional da USJ e a sua “costela” lusófona são, de resto, destacadas por Stephen Morgan num vídeo de boas-vindas publicado esta semana nas redes sociais. O reitor lembra que o ano lectivo que agora arranca é, para a instituição, um ano de celebração, uma vez que a Universidade foi criada há 25 anos. «Se este for o seu primeiro ano como estudante na USJ, quero que saiba que é muito bem-vindo à família USJ. A Universidade de São José é uma instituição única. O nosso posicionamento é o de uma universidade católica internacional, com as nossas raízes em Portugal e no mundo lusófono, mas operamos maioritariamente em Inglês, ao colocarmo-nos ao serviço de Macau, da China e do mundo», explica Stephen Morgan num discurso com pouco mais de três minutos.

Antes ainda do pontapé de saída no novo ano lectivo, a Universidade de São José e a Associação da Juventude de Macau para o Desenvolvimento da Área da Grande Baía assinaram um memorando de entendimento. O protocolo tem como principal objectivo reforçar o intercâmbio, a cooperação académica e o empreendedorismo jovem entre agentes e instituições do mundo lusófono e os seus congéneres da região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

O memorando de entendimento foi assinado pelo reitor da USJ e por Lai Ming San, presidente da colectividade. O responsável associativo está convicto que a forte relação que a Universidade mantém com os Países de Língua Portuguesa se pode prefigurar vantajosa no âmbito de uma futura plataforma de serviços que coloque em contacto ambas as regiões.

Assinado no final do mês de Agosto, o protocolo prevê a organização conjunta de vários iniciativas e contempla a atribuição de bolsas de estudo e a formação de talentos e quadros qualificados. O documento contempla ainda programas de intercâmbio e formação em áreas como a cultura, a arte e o design, direccionados tanto para alunos, como para professores. Neste âmbito, as duas entidades prevêem organizar conjuntamente fóruns académicos e conferências.

