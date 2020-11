BLOGUE FOI FUNDADO EM NOVEMBRO DE 2008

“Macau Antigo” celebra doze anos com surpresas para os leitores

Cinco mil publicações, meio milhar de visitantes por dia, quase dois milhões no total. Desde que foi fundado em 2008, o blogue “Macau Antigo” tornou-se um dos principais acervos digitais dedicados à história de Macau. A página electrónica, da autoria do jornalista João Botas, completa este mês doze anos e reserva aos leitores uma mão cheia de surpresas.

Revelações sobre o hotel Hing Kee, as memórias de uma família russa que visitou Macau na década de 1930, curiosidades sobre a indústria dos panchões ou registos fotográficos do edifício original do Hospital Conde de São Januário, obtidas pouco depois das valências hospitalares terem sido inauguradas em 1874.

Estes e outros temas vão estar durante o mês de Novembro em destaque no blogue “Macau Antigo”, no âmbito da celebração dos doze anos da criação daquele que é, de acordo com João Botas, o maior repositório digital sobre a história de Macau. O jornalista da RTP, antigo residente de Macau, criou o projecto no final de 2008 e desde então o blogue já foi consultado por quase dois milhões de visitantes. O registo levou o responsável pelo “Macau Antigo” a querer assinalar os doze anos da página electrónica com a pompa e a circunstância devidas. “Para assinalar a data serão publicados ao longo do mês de Novembro vários ‘posts’ com temas e imagens inéditas e será realizado um passatempo junto dos leitores, com a oferta de livros sobre a história de Macau”, anuncia João Botas, numa breve nota de Imprensa.

Entre os temas sobre os quais o jornalista se tenciona debruçar ao longo do corrente mês estão as memórias de viagens de três visitantes estrangeiros que assomaram ao território em diferentes períodos dos Séculos XIX e XX, entre os quais estão uma aristocrata russa que visitou Macau no final do século XX e um zoólogo britânico que visitou o então enclave português durante os dias quentes da Revolução Cultural chinesa. João Botas propõe-se ainda publicar um postal com mais de um século e anúncios publicitários a hotéis e casinos que caíram em esquecimento.

O blogue, explica o autor, é visitado por cerca de meio milhar de leitores por dia, um quarto dos quais provenientes de Portugal. “Desde Novembro de 2008, todos os dias, é publicado um novo ‘post’ – já são perto de cinco mil – fazendo do projecto o maior acervo ‘online’ sobre a história de Macau”, adianta. “Em média, diariamente, mais de quinhentas pessoas acedem ao blogue que está muito perto de atingir os dois milhões de visitantes”, sustenta João Botas.

Para além de Portugal, o “Macau Antigo” tem um número significativo de seguidores em países e territórios como Macau, Estados Unidos, Brasil, Rússia, Alemanha, Hong Kong, Itália ou França.

Marco Carvalho