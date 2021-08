SOB OS AUSPÍCIOS DA PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DO CARMO

Crianças convivem em Coloane

A paróquia de Nossa Senhora do Carmo convida todos as crianças entre os 7 e os 9 anos de idade para um encontro na Casa Matteo Ricci, na Praia de Cheoc Van, em Coloane, no próximo dia 21 de Agosto, caso a situação pandémica assim o permita.

Na ocasião será celebrada Missa, estando agendados momentos de oração e de convívio.

Entretanto, hoje (sexta-feira, 6 de Agosto), a diocese de Macau junta-se à Igreja universal na celebração da Festa da Transfiguração do Senhor (ver página 5 desta edição).

Já na última quarta-feira os fiéis de Macau celebraram a memória de São João Maria Vianney, voltando assim a assinalar o “Padroeiro de todos os Párocos”.

Segundo o “site” Vatican News, “após ter-se dedicado totalmente a Deus e aos seus paroquianos, João Maria Vianney faleceu no dia 4 de Agosto de 1859, com 73 anos de idade. Os seus restos mortais descansam em Ars, no santuário a ele consagrado, que recebe a visita de cerca de 450 mil peregrinos por ano”.

CATEQUESE EM SETEMBRO

No final da Missa Solene do passado Domingo, na igreja de São Domingos, o padre Daniel Ribeiro voltou a lembrar que as aulas de catequese da paróquia da Sé Catedral irão ser retomadas na segunda quinzena de Setembro.

O vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa recordou ainda que pela primeira vez haverá aulas de pré-catequese, destinadas a crianças com quatro e cinco anos de idade.

J.M.E.