Sé Catedral: Nova Comunidade de Língua Inglesa

Pastoral começa nas crianças.

Recentemente, a comunidade de língua inglesa da igreja da Sé Catedral foi convidada a formar uma equipa, orientada sobretudo para o trabalho pastoral da Paróquia. A escolha para santo padroeiro recaiu em São Padre Pio.

Não se trata de um movimento independente da Sé Catedral, sendo – antes pelo contrário – dela parte integrante. Com a sua constituição pretende-se “criar um ambiente acolhedor para os grupos de língua inglesa pertencentes a diferentes nacionalidades e culturas”, segundo uma nota enviada a’O CLARIM.

A comunidade de falantes de Inglês da Sé Catedral é composta maioritariamente por filipinos. Há também alguns indianos, coreanos e fiéis de outras nacionalidades que costumam frequentar as missas das 17 e das 18 horas e 30 aos Domingos.

O programa pastoral, entretanto delineado, tem como objectivo principal abranger “outras nacionalidades de língua inglesa” e assim formar uma “família” que partilhe interesses em comum. Para tal, com o devido respeito pelas normas litúrgicas e apesar da referida comunidade ter o Inglês como elo de ligação, serão ocasionalmente integradas outras línguas e culturas na liturgia, no sentido de criar um ambiente familiar para todos.

Ao padre Leonard Dollentas foi dada a missão de conduzir os trabalhos. No topo das prioridades está a catequese em Inglês para os mais novos, estando especialmente pensada para as crianças até aos sete anos de idade que ainda não receberam a Primeira Comunhão.

Durante a semana, a missa em Inglês na Sé Catedral é celebrada às terças e quintas-feiras, pelas 18 horas e 45. As confissões têm lugar entre as 18 horas e 30 e as 19 horas e 30, todas as terças, quintas e sextas-feiras em Tagalo, Inglês, Castelhano e Chinês.

J.M.E.