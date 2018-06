São Roque celebrado a 8 de Julho

Mais vale prevenir…

A paróquia de São Lázaro vai celebrar a Festa de São Roque, no dia 8 de Julho, com missa solene às 9 horas e 30, seguindo-se a procissão em devoção do “Santo Padroeiro contra a Peste”.

O cortejo religioso vai percorrer algumas artérias do bairro de São Lázaro, tais como a Rua do Volong, Rua de São Miguel, Rua de São Roque e Rua Nova de São Lázaro.

Embora a Festa de São Roque seja tradicionalmente celebrada a 17 de Agosto, em Macau é sempre realizada no segundo Domingo de Julho, em virtude de uma praga ocorrida em 1889.

Naquele tempo, os fiéis da paróquia de São Lázaro, invocando São Roque, rezaram e pediram a protecção de Deus para libertar Macau da peste mortal e curar todos os doentes que foram apanhados pela praga. As orações surtiram efeito e, desde então, foi organizada uma grande festa com procissão no segundo Domingo de Julho.

Ao contrário da missa solene, a procissão não voltou às ruas do bairro a partir de Julho de 1966, sendo retomada em 2008 devido ao surto da Síndrome Respiratória Aguda Severa que fustigou Macau. Assim, recuperada a tradição, a procissão de São Roque saiu às ruas por onde havia passado muitos anos antes.

P.D.O. com J.Y.