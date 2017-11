Isabelle Demers, entre Guilmant e Gigout.

A virtuosa organista Isabelle Demers vai dar um recital com órgão de tubos na igreja de São Lázaro, no dia 17 de Novembro, pelas 20 horas.

«O nosso objectivo em organizar este evento é dar a conhecer às pessoas a música tocada por um órgão de tubos. Não é algo muito conhecido em Macau, pois actualmente só há duas igrejas com este instrumento no território», disse a’O CLARIM o pároco de São Lázaro, padre João Lau, ao referir-se também à igreja do Seminário de São José.

O recital está dividido em duas partes. Na primeira o público terá a oportunidade de ouvir “March on a Theme of Handel”, de Alexandre Guilmant, “Water Music Suite nº 2”, de Georg Friedrich Handel, “Excerpts from ‘Romeo and Juliet’”, de Sergei Prokofiev, e “1st Movement Symphony nº 5”, de Charles-Marie Widor.

Na segunda parte serão interpretados os temas “Suite Gothique”, de Leon Boellmann, “Toccata and Fugue in D Minor”, de Johann Sebastian Bach, e “Grand Choeur Dialogué”, de Eugène Gigout.

Isabelle Demers, natural do Québec (Canadá), é professora de órgão e directora do Programa de Órgão da Universidade Baylor, no Texas (Estados Unidos). A entrada é livre.

P.D.O.