Preparação para o Baptismo na Sé Catedral

Escrutínio juntou mais de uma centena de candidatos.

Cerca de 120 candidatos participaram no passado Domingo, na Sé Catedral, num escrutínio em Chinês com vista à preparação para o baptismo. «Através da escuta da Palavra de Deus, da unção com o óleo dos catecúmenos e da oração da comunidade, estes candidatos sentem-se apoiados e confirmados na sua caminhada e na sua escolha. Nos últimos dois ou três anos têm vindo a preparar-se para que na Vigília Pascal, através das águas do baptismo, sejam incorporados na comunidade cristã», disse a’O CLARIM o padre Manuel Machado, chanceler da diocese de Macau.

A Quaresma é um tempo muito especial na preparação para o baptismo. Desde os primórdios da Igreja, todos os que manifestavam vontade em fazer parte da comunidade cristã encetavam um tempo de preparação, chamado catecumenado ou catecumenato. Ainda hoje este tempo processa-se na forma de caminhada, na qual o catecúmeno é acompanhado pela comunidade, em especial até à eleição, que se realiza no início da Quaresma.

«Quando o catecúmeno se sente capaz de avançar para o baptismo, a seu pedido e com o parecer da comunidade e do padrinho, ou da madrinha, é o bispo ou o seu delegado quem procede à sua “eleição”, normalmente no início da Quaresma», explicou o padre Machado.

«A fase da “purificação” ou “iluminação” decorre até à Páscoa num clima de retiro espiritual animado por várias celebrações – os “escrutínios”, que são os ritos de purificação espiritual, catequese e aprofundamento da fé a que se submetem os “eleitos”», referiu o sacerdote, acrescentando que se pretende «garantir a preparação para os sacramentos da iniciação cristã», que são «o baptismo, a confirmação e a eucaristia».

P.D.O.