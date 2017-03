Portugal nomeia próximo Secretário-Geral Adjunto do Fórum Macau até Agosto

E o óscar vai para…?

O próximo secretário-geral adjunto do Fórum Macau, em representação dos Países de Língua Portuguesa, será indicado pelo Governo de Portugal até ao início de Agosto, conforme o estipulado nos estatutos da organização com sede na RAEM.

O assunto terá sido tema de conversa durante a recente deslocação de uma comitiva do Secretariado Permanente do Fórum Macau a Pequim, com o objectivo de apresentar cumprimentos aos embaixadores dos Países de Língua Portuguesa credenciados junto da RPC e entregar documentação relacionada com a próxima reunião ordinária do Fórum Macau, agendada para finais de Março. O nome escolhido ainda não é do conhecimento dos representantes de Lisboa na China.

O cargo de secretário-geral adjunto, em representação dos PLP, é assumido em regime de rotatividade. Até ao momento, Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau e Moçambique cumpriram essas funções, seguindo-se Portugal e Timor-Leste.

José Miguel Encarnação