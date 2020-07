“Pelos frutos conhecereis a árvore” (São Mateus, 7:17-20)

MACAU CELEBROU OS 39 ANOS DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA EM MEDJUGORJE (BÓSNIA-HERZEGOVINA)

No passado dia 25 de Junho, Macau uniu-se ao mundo pelas celebrações dos 39 anos das aparições de Nossa Senhora, Rainha da Paz, em Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina. O encontro deu-se pelas 11 horas da manhã, na igreja da Sé Catedral, tendo reunido inúmeros devotos, crentes das aparições de Nossa Senhora, e outros fiéis que se sentiram chamados a participar no evento. O programa foi conduzido pelo padre Daniel Ribeiro SCJe contou com três momentos distintos – Celebração Eucarística, Adoração ao Santíssimo Sacramento com recitação do Terço, e almoço-convívio no salão da cave do Cartório.

A Missa Festiva em honra de Nossa Senhora teve liturgia própria e foi celebrada em acção de graças pelo Amor de Deus para com os Seus filhos, pelas aparições de Nossa Senhora ao longo da História, pela Igreja Católica e pelos sacerdotes e religiosos consagrados. O padre Daniel Ribeiro focou a importância de imitarmos as virtudes de Nossa Senhora, que com a sua simplicidade, clareza e fidelidade a Deus, cheia de Graça, continua a mostrar ao mundo que Deus existe, guiando-nos ao Filho; Ele que é o caminho que conduz à vida eterna.

Entre outros aspectos relevantes, o encontro demonstrou o quanto a devoção mariana está viva em Macau e os fiéis, na sua multiculturalidade, se sentem unidos na comunhão da fé, onde têm, como sua, a Mãe do Senhor. Prova disto foi a presença de fiéis de várias proveniências como Macau, Portugal, Timor-Leste, Coreia, Índia, Filipinas e Brasil.

OS FRUTOS DE MEDJUGORJE

As Sagradas Escrituras dizem-nos que pelos frutos conhecemos a árvore. Medjugorje tem vindo cada vez mais a ser acompanhada de perto pela Igreja, pois os seus inúmeros frutos, como as conversões, vocações e milagres, crescem dia-após-dia, tendo-se tornado este santuário mariano num dos mais visitados, todos os anos, por peregrinos oriundos dos vários cantos do mundo.

Apesar destas aparições ainda não estarem oficialmente aprovadas pela Igreja, uma vez que o processo de autenticidade continua em aberto, em 2017 o Papa Francisco nomeou o arcebispo D. Henryk Hoser como visitador apostólico, de carácter especial, para a paróquia de Medjugorje. A primeira visita que realizou à paróquia franciscana trouxe felicidade a muitos fiéis e aproximou a Igreja ao “fenómeno Medjugorje”. D. Henryk Hoser regressaria em 2018, por tempo indeterminado, e Ad Nutum Sanctae Sedis, encontrando-se hoje a residir na vila.

Em determinada ocasião, o arcebispo D. Hoser colocou uma questão pertinente: «Por que tanta gente, todos os anos, visita Medjugorje?». E ele próprio deu a resposta: «Vêm para encontrar Deus, encontrar Cristo, encontrar a Sua Mãe».

D. Henryk Hoser tem acompanhado de perto todo o trabalho pastoral da paróquia e a vivência da fé na “vila entre montanhas”, como assim indica o nome “Medjugorje”. Tem dado um testemunho bastante positivo e cresce a esperança de que estas aparições irão fazer parte do rol das poucas que mereceram a aprovação da Santa Igreja, que lembra sempre que mesmo depois de uma aparição ser aprovada esta não é dogma de fé. Um sinal da evolução que o processo tem tido é o facto do Papa Francisco, em 2019, ter dito ao mundo que todas as paróquias estavam autorizadas a organizar peregrinações a Medjugorje.

Os seis videntes de Medjugorje – Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic, Mirijana Dragicevic, Jakov Colo e Ivanka Ivankovic – garantem que vêem Nossa Senhora desde 24 de Junho de 1981. A eles se intitulou como Rainha da Paz e disse-lhes que foi a Medjugorje terminar o que havia iniciado em Fátima (em 1917), onde há mais de cem deixou a mensagem profética do Triunfo do seu Imaculado Coração. Os videntes foram várias vezes analisados cientificamente por equipas médicas e os exames realizados provam a supra-naturalidade do fenómeno. As aparições em Medjugorje que decorrem há 39 anos, em revelações privadas, reúnem pontos singulares, dos quais se destaca o facto de três dos videntes continuarem a ter aparições diárias volvidos tantos anos – Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic e Ivan Dragicevic.

A presença da Mãe de Deus, mediadora de todas as graças, cativa inúmeros fiéis e religiosos que se vão rendendo a um sentimento incontornável face à veracidade da presença real de Nossa Senhora em Medjugorje desde os anos 80, aliada a inúmeras mensagens e a um apelo urgente à conversão do Mundo que vive na sua maioria afastado e desacreditado em Deus.

Nas Sagradas Escrituras lemos na carta aos Hebreus: «Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus aos nossos pais, nos tempos antigos, por meio dos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Deus falou-nos por meio do Filho» (Hebreus, 1:1-2). Hoje, Deus fala-nos pela Sua Mãe Santíssima.

Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós!

Miguel Augusto