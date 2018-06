Paróquia de Santo António celebra Festa do Padroeiro

Quatro missas num só dia

A paróquia de Santo António celebra no Domingo, 10 de Junho, a festa do seu santo padroeiro, com quatro missas dominicais e uma procissão. A missa em Chinês é celebrada às 7 horas e 30, decorrendo uma segunda missa na mesma língua às 9 horas, e outra em Português às 11 horas.

A exposição do Santíssimo Sacramento está agendada para as 15 horas e 30, seguindo-se, pelas 16 horas e 45, a bênção do Santíssimo Sacramento, a missa nas línguas chinesa e portuguesa presidida por D. Stephen Lee, bispo de Macau, terminando a festividade com a procissão em honra de Santo António.

A trezena, que decorre desde 28 de Maio, termina amanhã com a celebração em Português às 17 horas e 30.

«Julgo que Santo António é o adulto mais admirado pelos membros da diocese de Macau. A razão é, claro, a influência da Igreja portuguesa. Todavia, acho que não seja apenas essa a razão pela qual é homenageado em Macau», disse a’O CLARIM o pároco da igreja de Santo António, padre Peter Lee.

«A razão mais importante é a sua paixão por Deus, porque ao longo da sua vida foi fiel à pregação e à prática do Evangelho de Jesus Cristo. Podemos saber isso através do seu desejo de missão e amor pelos pobres. Penso que o espírito de Santo António é o maior motivo para ter ganho o respeito de muitas pessoas em Macau», acrescentou o sacerdote sul-coreano.

Santo António de Lisboa, ou simplesmente Santo António, também conhecido por Santo António de Pádua, nasceu em Portugal e faleceu em Itália, a 13 e Junho de 1231.

P.D.O.