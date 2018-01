Padre Josekutty Mathew, novo Vice-Director do Sunday Examiner de Hong Kong

Dar mais voz aos católicos de Macau.

O padre Josekutty Mathew, novo vice-director do semanário católico da diocese de Hong Kong, Sunday Examiner, pretende dar mais atenção à comunidade católica de Macau, ao estabelecer formas de colaboração e de interacção com O CLARIM.

«Certamente que estou ansioso por trabalhar em conjunto com O CLARIM, por forma a haver maior interacção. Na verdade, tenho a impressão que existe um entendimento entre O CLARIM e o Kung Kau Po [semanário católico da diocese de Hong Kong em Chinês]. O apoio mútuo e a cooperação são vitais para servir a Igreja, particularmente na divulgação das “boas notícias” desta região», disse o padre claretiano ao nosso jornal, na passada sexta-feira. «Claro que vamos ser bons vizinhos», acrescentou o sacerdote, que assumiu o cargo no passado dia 1 de Janeiro, sucedendo ao padre Jim Mulroney, que esteve em funções desde Janeiro de 2003.

Ao lembrar as palavras do seu antecessor – “No Sunday Examiner adoptamos as prioridades pastorais da Federação das Conferências Episcopais da Ásia como política editorial, ou seja, o diálogo com a religião, o diálogo com a cultura e o diálogo com a vida, muitas vezes interpretados como pobreza” – o padre Josekutty Mathew sustentou que o mesmo também faz parte do seu objectivo no exercício do novo cargo.

«O meu maior desafio é utilizar a mesma secretária que o padre Jim ocupou durante mais de quinze anos. Um dos princípios do jornalismo é evitar clichês, mas eu até gostaria de usar um: é impossível “pôr-me no lugar” do padre Jim. Rezo para ter a sabedoria de escolher o conteúdo certo para divulgar as notícias católicas semanais de Hong Kong», realçou.

O padre Jose – como gosta de ser chamado – nasceu em Kerala (Índia). Ordenado padre em 2003, chegou a Hong Kong em 2009. Após estudar Cantonense, tornou-se pároco da igreja de Mui Wo, em Lantau, de acordo com a última edição online do Sunday Examiner.

Na edição do passado dia 30 de Dezembro, o padre Jim Mulroney, citando no mesmo semanário um conselho que há muitos anos recebera de um rabino – “Se houve um funeral, esteja lá. Se chegar um circo à cidade, vá. Se as pessoas se reúnem, junte-se a elas. Se houver um desastre, vá lá” – acentuou que «foi um bom conselho para um jovem sacerdote de uma paróquia», sendo «também um bom conselho para um jornal».

A terminar, referiu que «embora seja uma publicação pequena de cariz semanal que procura disponibilizar comentários e notícias específicas, há muito para escolher, pois a comunidade está cheia de histórias fascinantes de fé que retratam a vida diária das pessoas».

PEDRO DANIEL OLIVEIRA

com Benedict Keith Ip