O piloto da Honda, Tiago Monteiro, subiu no passado Domingo ao lugar mais alto do pódio na primeira de duas corridas do WTCC disputadas na Hungria. Na segunda corrida, o português cruzou a meta no 5º lugar, consolidando assim a liderança do mundial com 123 pontos, contra 85 pontos do 2º classificado, o holandês Nicky Catsburg.