MENSAGEM DO BISPO DE MACAU ACERCA DO FALECIMENTO DO CÓNEGO JOSÉ KOU

Caríssimos Irmãos e Irmãs em Cristo,

O mui respeitoso Cónego José Kou, da Diocese de Macau, faleceu no dia 25 do corrente mês de Janeiro, pelas 20 horas e 57 minutos, no Hospital Kiang Wu, com a idade de 96 anos.

Nasceu no dia 19 de Janeiro de 1925, na cidade de Sek Kei, Chong San, de uma família muito erudita. Veio para Macau em 1938 para ingressar no Seminário de S. José.

Foi ordenado sacerdote em 13 de Janeiro de 1951, tendo continuado a trabalhar no Seminário durante 16 anos, onde desempenhou o cargo de prefeito dos seminaristas, director espiritual e confessor do noviciado das Irmãs do Precioso Sangue e director espiritual da Legião de Maria de Macau. Foi, durante o mesmo período, professor de Moral, na Escola de Enfermagem S. Rafael, do Hospital Conde S. Januário.

Em 1966, foi nomeado director da Missão de S. Francisco, em Coloane, e da Escola de Internato de S. Francisco pelo Bispo D. Paulo Tavares.

Em 1967, foi nomeado Pároco da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima onde, durante os 21 anos que aí exerceu, fez muitos melhoramentos e construiu a Casa Funerária Diocesana, bem como o Ossário, prestando aos cristãos católicos serviços adequados neste âmbito.

Em 1979, foi admitido no Cabido pelo Bispo D. Arquimínio Rodrigues da Costa.

Em 1988, foi nomeado Director do Colégio Diocesano de S. José pelo Bispo D. Domingos Lam, cargo que desempenhou durante 12 anos, tendo feito aí grandes obras e aumentando-o, com novas instalações, assim como nas áreas de serviços pastorais e educativos.

Em 2000, desligou-se do cargo do Director do mesmo Colégio para regressar à Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.

Em 2003, foi nomeado procurador do Seminário de S. José pelo Bispo D. José Lai.

Em 2010, foi nomeado director espiritual do Seminário, dando, também, formação aos catecúmenos, para os quais publicou o opúsculo “Ide e Ensinai”.

Peço a todos que roguem ao Senhor pelo eterno descanso da alma do Cónego José Kou.

Os serviços fúnebres terão lugar na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.

1. Velório: 29 de Janeiro de 2021 (6ª feira) – 20H00

2. Prestação da última homenagem: 30 de Janeiro de 2021 (Sábado) – 08H30

3. Missa exequial: 30 de Janeiro de 2021 (Sábado) – 10H00

Seguir-se-á o seu funeral para o Cemitério de S. Miguel Arcanjo.

Diocese de Macau, em 26 de Janeiro de 2021

D. Stephen Lee Bun Sang

Bispo de Macau