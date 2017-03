Henrique Nunes analisa prestação de antiga equipa

Feirense gigante contra o Benfica

O Feirense perdeu, no passado sábado, em casa, com o Sport Lisboa e Benfica (0-1), num jogo a contar para a 24ª jornada da Liga NOS em Portugal.

O embate foi visto à distância com especial atenção pelo treinador do Benfica de Macau, Henrique Nunes, que orientou a equipa de Santa Maria da Feira na então denominada 1ª Divisão, decorria a época 1989-1990. O actual técnico do Feirense, Nuno Manta, era o seu adjunto.

«Foi um bom jogo e, honestamente, nota-se que o Feirense é uma equipa diferente da primeira volta do campeonato. Está muito mais consistente, a defender muito bem e a procurar pontos que pela primeira vez lhe garantam a permanência na Primeira Liga», frisou a’O CLARIM Henrique Nunes, numa análise ao desafio.

Quanto à prestação dos pupilos de Rui Vitória, disse: «Sabemos que o Benfica é sempre uma equipa difícil. Olhando à maior valia dos seus atletas, acabou por vencer o jogo com justiça, embora o Feirense tenha vendido a derrota com grande empenho, ao criar algumas dificuldades e ter algumas oportunidades para poder dificultar ainda mais a vitória do Benfica».

Os encarnados continuam a liderar a classificação com um ponto de avanço para o Futebol Clube do Porto. O Feirense encontra-se na 13ª posição, a dez pontos dos lugares da descida de divisão.

P.D.O.