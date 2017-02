As Irmãs da Caridade de Santa Ana comemoram o 30º aniversário do estabelecimento da congregação em Macau, na companhia de sacerdotes, amigos e fiéis. A celebração eucarística para assinalar a efeméride realizou-se no passado sábado, no Lar São Luís Gonzaga (centro de reabilitação da Cáritas), por ocasião da Festa de Nossa Senhora de Lourdes.