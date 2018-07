A VEZ DE MICHELISZ

O húngaro Norbert Michelisz festeja efusivamente a vitória na terceira corrida do WTRC, disputada no passado fim-de-semana na Eslováquia. O italiano Gabriele Tarquini assumiu a liderança do campeonato (202 pontos), por troca com o francês Yvan Muller (199), que é seguido por Michelisz. Todos em Hyundai!