Fotolegenda

TARQUINI ENTRA FORTE NO WTCR

O veterano Gabriele Tarquini, campeão do mundo do WTCC em 2009, comemora a segunda vitória na jornada tripla da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR, na sigla inglesa). A prova inaugural da temporada, disputada no passado fim-de-semana em Marraquexe (Marrocos), não contou com a participação do português Tiago Monteiro, ainda a recuperar de um acidente ocorrido no ano passado durante uma sessão de testes em Barcelona. A última prova do calendário realiza-se no Circuito da Guia, entre 15 e 18 de Novembro.