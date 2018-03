ÁGUA PRIMAVERIL

Responsáveis da Macao Water e dos Órgãos de Comunicação Social posam para a posterioridade no “Almoço de Primavera com os Media”. Durante o evento, que decorreu na passada quarta-feira, foi anunciado um pacote de investimentos em Seac Pai Van, com o objectivo de reduzir a dependência de Coloane em relação à Península de Macau, no que respeita ao abastecimento de água.