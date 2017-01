Escola de São Paulo associa-se à celebração.

O Centro Pastoral Católico organiza no Domingo, 22 de Janeiro, a celebração do 103º Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, a decorrer na Escola de São Paulo.

O evento, subordinado ao tema “Migrantes Menores, vulneráveis e sem voz”, vai estar dividido em três partes: Eucaristia, almoço de confraternização e procissão com várias comunidades migrantes.

A Eucaristia decorre, pelas 10 horas, no auditório do estabelecimento de ensino. A Primeira Leitura é em Chinês, o Salmo em Tagalog e a Segunda Leitura em Português. A leitura do Evangelho é feita pelo sacerdote concelebrante.

A oração dos fiéis é efectuada por cidadãos de várias nacionalidades (vietnamita, birmanesa, mexicana, coreana, indonésia, espanhola, norte-americana e francesa).

Segue-se o almoço de confraternização nas instalações da escola, após o qual decorrerá a procissão no auditório, que incluirá apresentações das comunidades timorense, birmanesa, chinesa, vietnamita, indiana, filipina, indonésia e das irmãs dominicanas. As considerações finais irão estar a cargo do padre Andy Vergara.

P.D.O.