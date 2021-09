DEPOIS DO CARMO, A SÉ

N.d.R.: As aulas da Catequese em língua portuguesa foram retomadas, no passado Domingo, na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na ilha da Taipa. Por sua vez, este Domingo, 19 de Setembro, arrancam na paróquia da Sé Catedral. Neste âmbito, O CLARIMpublica um artigo da autoria da PROFESSORA ANA ESTEVES sobre a importância da Catequese na formação das crianças e dos jovens na actualidade. Os interessados deverão comparecer, depois de amanhã, após a missa das 11:00 horas da Sé Catedral, no pátio do Colégio de São José, localizado nas traseiras do Paço Episcopal, a fim de preencherem e entregarem as fichas de inscrição e serem acolhidos pelos catequistas.

A importância da Catequese

No início do Novo Ano Lectivo faço um apelo a todos para que não esqueçais a importância da Catequese na formação das crianças e dos jovens.

O decorrer do ano lectivo não poderá nem deverá ser um tempo desprovido de oração. Crianças e jovens devem iniciar ou continuar a sua aprendizagem e formação religiosa, com regulares idas à missa e prática de boas obras, pequenas-grandes obras, muitas vezes imperceptíveis aos olhos dos adultos.

A Catequese é um acto contínuo, inerente à vida, não termina por haver muitas aulas, exames ou outras actividades, pois a sua importância vai muito para além destes afazeres e obrigações. O educar na Fé é permanente. Todos nós, pais, catequistas e catequizandos, devemos estar cientes da sua abrangência.

Torna-se necessário transmitir às crianças a importância da oração e renovar o apelo que Nossa Senhora de Fátima fez em 1917 aos três pastorinhos. Também eles eram crianças de dez, nove e sete anos, como muitas das crianças que frequentam a Catequese. A eles lhes foi pedido que rezassem pela paz no Mundo e pela conversão dos pecadores, promessa que cumpriram rezando o Terço todos os dias.

Viviam-se tempos de guerra e descrença, onde o poder das armas se impunha sobre a bondade humana, tempos da Primeira Guerra Mundial que afectava directamente a Europa. Ainda hoje o Mundo se vê confrontado com estes e outros problemas, em lugares mais ou menos distante de nós. E passado mais de um século desde a aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos, nos Valinhos, o seu pedido permanece actual: “Rezai, rezai muito”.

A Fé, tal árvore, necessita de alimento, cuidado, atenção. É por isso que cabe-nos aceder ao Seu pedido. Ao rezarmos, além de alimentarmos a nossa fé em Cristo, intercedemos pelos outros junto de Deus. Uma missão que devemos tomar como nossa e dar a conhecer às crianças, que tal como Lúcia, Francisco e Jacinta, têm o coração aberto para o Pai.

Ana Esteves