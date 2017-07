D. José Lai abençoa avião da Air Macau

Bons voos.

D. José Lai, bispo emérito de Macau, abençoou na passada semana o novo avião A321 da Air Macau, baptizado com o nome “Long Wan”, que passou a estar ao serviço do transporte de passageiros desde o dia 22 de Junho do corrente ano.

O significado literal da expressão “Long Wan” é “Anel do Dragão”, em referência às Casas-Museu da Taipa, incluindo a igreja de Nossa Senhora Carmo e o jardim municipal, para além dos cinco edifícios de traça portuguesa.

“Long Wan Pou Wan” (Estilo Português da Área do Anel do Dragão) foi considerado uma das “Oito Panorâmicas de Macau”. O actual recinto das Casas-Museu da Taipa, inaugurado em 1999, foi restaurado e renovado pelo Governo.

A transportadora aérea espera que o nome atribuído à aeronave possa trazer bons auspícios para a RAEM e para o público em geral.

B.K.I. com P.D.O.