Cursos de Línguas dos Textos Sagrados na Universidade de São José

Mais Latim e a novidade Hebraico Bíblico.

A Universidade de São José (USJ) abriu as inscrições para os cursos de Latim Básico I, Hebraico Bíblico I e Latim Intermédio I. «Dado o sucesso do nosso curso de Latim Básico e a procura dos próprios alunos, a USJ disponibiliza agora o nível intermédio de Latim para aqueles que terminaram os cursos básicos ou já estudaram Latim», disse a’O CLARIM Roberto Ceolin, professor-assistente de línguas ancestrais da Faculdade de Estudos Religiosos da USJ.

«Este ano há outro curso, o Hebraico Bíblico, que também é disponibilizado pela primeira vez. Este curso pretende levar os participantes a partir do zero para a leitura de textos do Antigo Testamento na língua em que foram originalmente escritos», explicou o docente dos cursos que estão sob a égide do Gabinete de Aprendizagem ao Longo da Vida da USJ.

O Latim Básico I realiza-se entre os dias 10 de Outubro e 28 de Novembro (de segunda a quarta-feira), o Hebraico Bíblico I entre 12 de Outubro e 7 de Dezembro (de quinta-feira a sábado) e o Latim Intermédio I entre 9 de Outubro e 4 de Dezembro (de terça a sexta-feira). As inscrições estão abertas até ao início dos cursos. As aulas são ministradas em horário pós-laboral.

P.D.O.