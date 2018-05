Corpus Christi entre 1 e 3 de Junho

Cinco palestras, duas procissões

A diocese de Macau vai realizar, no próximo dia 3 de Junho, a procissão Corpus Christi, com início às 18 horas no pátio do Colégio Diocesano de São José. O andor irá passar pela igreja de São Domingos, em direcção à Sé Catedral. A celebração foi retomada no ano passado, sendo que a última teve lugar no longínquo 24 de Junho de 1973.

O programa da celebração religiosa inclui no corrente ano cinco palestras em Inglês, com tradução em Cantonense. O orador é o padre Augustine Vallooran, director do Centro de Retiro Divino, na Índia.

Na dia 1 de Junho, a Sé Catedral acolhe o tema “Vida Consagrada Centrada na Eucaristia”, a realizar entre as 10 horas e o meio-dia, sendo a palestra dirigida a clérigos e religiosos. Também na Sé Catedral está agendada a palestra “O Corpo Ferido de Cristo como Fonte de Cura”, entre as 15 horas e as 17 horas e 30, tendo como principal alvo os idosos e doentes. O tema “Família Unida pela Eucaristia”, entre as 19 horas e 30 e as 21 horas e 30, será dedicado às famílias e pessoas em geral.

No dia 2 de Junho realizar-se-á na igreja de São Lourenço a palestra “O Nosso Ministério como Chamamento para Quebrar com a Eucaristia”, entre as 10 horas e o meio-dia, uma vez mais para clérigos e religiosos. Na Sé Catedral tem lugar a “Eucaristia – O Desafio do Amor”, entre as 15 horas e as 17 horas e 15, para jovens e público em geral.

No mesmo dia, a partir das 17 horas e 30, decorrerá uma pequena procissão entre o pátio do Colégio Diocesano de São José e a Sé Catedral, após a qual será oficializado o Movimento da Adoração Eucarística Perpétua, responsável pelas 24 horas da adoração eucarística, até à noite do dia 3 de Junho.

P.D.O.