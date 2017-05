Comemorações do 10 de Junho em Macau

“Sentir Portugal” está na moda.

O cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, pretende que o “Junho – Mês de Portugal”, que visa comemorar o 10 de Junho, seja a plena afirmação da portugalidade em Macau.

Em conferência de Imprensa realizada na passada quarta-feira, o diplomata mostrou-se convicto que a iniciativa, embora tivesse surgido no ano passado a título experimental, tem todas as condições para singrar e perdurar no tempo, mesmo após a sua futura substituição no cargo.

As comemorações, que decorrem entre 31 de Maio e 2 de Julho, têm como ponto alto a cerimónia do hastear da bandeira no Consulado-Geral, a tradicional deposição de coroa de flores na gruta de Camões e a recepção à comunidade na residência consular da Bela Vista, a 10 de Junho.

Do programa, constam ainda a exposição do artista VHILS, nas Oficinas Navais; o concerto de João Caetano, no grande auditório do Centro Cultural de Macau; a Feira do Livro “Mês do Livro Português”, na Livraria Portuguesa; a exposição do cartoonista Rodrigo de Matos, no espaço expositivo do Consulado-Geral; e a exposição “O Mar” da artista Ana Pessanha, na Galeria Principal da Casa Garden.

Também a não esquecer, o Festival de Gastronomia e Vinhos de Portugal – Primavera 2017, com o chefe José Júlio Vintém e Catarina Álvares, no Clube Militar, a transmissão dos jogos de Portugal, na Taça das Confederações, no Café Oriente, e a mostra de cinema Português, na Cinemateca Paixão.

As comemorações do 10 de Junho são uma organização conjunta do Consulado-Geral de Portugal, do Instituto Português do Oriente, da Casa de Portugal e da Fundação Oriente, tendo o BNU como patrocinador oficial. O CLARIM é um dos oito “parceiros media”.

P.D.O.