CÁRITAS PORTUGUESA QUER INVERTER A CURVA DA POBREZA EM PORTUGAL

Corpo de Deus “apadrinhou” iniciativa solidária

Não pode haver um “novo normal” para a pobreza. A missão da Cáritas em Portugal e no mundo é combater todas as formas de pobreza e encontrar, para cada pessoa que pede ajuda, caminhos de futuro ou novas oportunidades para recomeçar. A Cáritas olha para este momento da história como uma oportunidade para responder ao apelo do Papa Francisco de repor a verdadeira economia.

«Melhorar a vida das pessoas tem de ser o primeiro objectivo de tudo o que fazemos. É urgente corrigir desigualdades e haver um compromisso global para inverter todas as situações de pobreza. A partir do momento que uma pessoa pede ajuda à Cáritas o nosso empenho é para que ela encontre ferramentas para não voltar a precisar da nossa ajuda», disse o presidente da Cáritas Portuguesa, Eugénio Fonseca.

A partir deste momento a Cáritas entra, por isso, numa nova fase de ajuda às famílias. «Estamos comprometidos em cooperar para a inversão da curva da pobreza em Portugal e a partir de agora toda a nossa acção se canaliza para dar resposta aos efeitos provocados pela Covid-19 a quatro níveis: 1– apoio de primeira linha; 2– apoio de recuperação socioeconómica inclusiva; 3– apoio à capacitação da estrutura social da rede nacional Cáritas; e 4– apoio à rede Cáritas Internacional. Fazê-lo, em Dia de Corpo de Deus, é dar um sinal à sociedade portuguesa do nosso compromisso com os mais pobres, à imagem daquilo que nos é exigido pela nossa identidade cristã. Quando os apóstolos disseram a Jesus que as pessoas que o ouviam estavam com fome, eles não estavam a falar apenas de pão e vinho, mas do que é necessário para viver», explicou Eugénio Fonseca.

O apelo que a Cáritas faz a toda a população portuguesa é que acreditem que é possível, através de mais justiça social e solidariedade, erradicar a pobreza absoluta. O pouco de muitos tornar-se-á numa gigante solidariedade. «Naturalmente que para além do donativo individual, é necessária a cooperação com as entidades locais e com todas as organizações no terreno que têm o mesmo fim e, naturalmente, precisamos da ajuda de todos os portugueses e empresas para que esta missão seja possível», referiu o dirigente.

Em todo o País, através do seu trabalho diário de contacto com a população, a Cáritas foi uma das primeiras organizações a sentir os efeitos socioeconómicos da pandemia e a alertar para as suas graves consequências junto das famílias portuguesas. Face às alterações sociais que foram impostas às famílias, muitas novas situações de pedidos de apoio surgiram e para elas, como sempre, a Cáritas criou uma resposta imediata.

Desde o início da actual crise provocada pela propagação do novo coronavírus, que a rede das vinte Cáritas diocesanas responde ao aumento na procura de ajuda nos grupos considerados de apoio prioritário: população sénior, famílias e crianças em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de sem-abrigo, migrantes em situação de vulnerabilidade social.

A Cáritas Portuguesa assegurou, na primeira hora, todas as condições de saúde e higiene aos seus profissionais, voluntários e beneficiários. Disponibilizou, em Abril, uma verba de apoio às Cáritas diocesanas que nunca pararam o seu trabalho no terreno e identificaram como principal necessidade o acesso a bens alimentares.

Chegou a hora de reforçar e multiplicar a acção no terreno. «Pela nossa capacidade de proximidade, estamos junto daqueles que procuram a nossa ajuda nas comunidades um pouco por todo o País. Precisamos de todos, agora, para nos ajudarem neste milagre da multiplicação e garantir que tudo é feito para que as famílias possam recuperar a sua vida ou redesenhar o seu caminho», concluiu Eugénio Fonseca.

A rede nacional Cáritas irá continuar a trabalhar para que todos os que estão em situação de maior vulnerabilidade tenham condições para uma subsistência com dignidade, para que ninguém fique para trás.

Os donativos podem ser feitos através de: caritas.pt/covid-19-donativo-online/ou da Conta Solidária “Inverter a Curva da Pobreza”: PT50 0045 9020 4032 6607 7081 5 (Caixa Agrícola).

Mais informações em www.caritas.pt/covid-19-a-resposta-da-caritas/

Cáritas Portuguesa – Texto editado