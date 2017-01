Bebé com problemas congénitos precisa de ajuda

Pai lança apelo solidário.

A bebé Chyn, filha de Carlo De Guzman e Nina Santos Quino, regressa em breve ao Hospital Kiang Wu, onde esteve no ano passado, para ser submetida no dia 8 de Fevereiro a uma pequena intervenção cirúrgica, após a qual deverá ser submetida a uma grande cirurgia.

Chyn nasceu no Hospital Conde de São Januário, a 20 de Abril de 2015, tendo sido diagnosticada com Síndrome de Down, malformação cardíaca congénita, deficiência na artéria do ventrículo direito e hipertensão pulmonar.

Os custos hospitalares são incomportáveis para os pais, naturais das Filipinas. Carlo De Guzman, a trabalhar no COTAI, lança um apelo solidário à população de Macau.

«O hospital não pode confirmar o montante exacto que temos de pagar, porque depende de quanto tempo a nossa bebé vai ficar nos cuidados intensivos e a medicação que tomará em toda a estadia. Mesmo assim, pediram-nos um depósito de trinta mil patacas», disse a’O CLARIM Carlo De Guzman, confirmando já ter reuniu esse montante.

Idêntica situação põe-se relativamente à grande cirurgia, mas as 500 mil patacas de depósito estão a levar Carlo De Guzman ao desespero. «Esta cirurgia será anunciada pelos médicos, após saberem os resultados da pequena cirurgia», concluiu.

Os pais podem ser contactados pela página do Facebook: Help our little Angel – “Baby Chyn”.

P.D.O.