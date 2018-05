Baptismos da Páscoa

D. Stephen Lee apela à união com Cristo

D. Stephen Lee, bispo de Macau, aludiu no passado Domingo, durante a homilia proferida na igreja do Seminário de São José, para a necessidade dos 191 fiéis que foram baptizados nesta Páscoa estarem em união com Jesus Cristo e entre si.

«Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.

Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim», disse o prelado, ao citar o Evangelho de São João.

No final da celebração eucarística, D. Stephen Lee ofereceu uma Bíblia a cada um dos novos baptizados.