Atleta qualificou-se para prova de acesso ao Mundial de Crossfit

António Barrias procura apoios

O atleta português a residir em Macau, António Barrias, quer disputar o Regional do Pacífico de CrossFit, prova de acesso ao CrossFit Games, o mundial da especialidade. Todavia, depara-se com o grande obstáculo de ter que custear as despesas de deslocação, o treino e o seguro para atletas durante a fase de competição, dado não ter apoios oficiais.

O Regional do Pacífico, que engloba os continentes da Ásia e Oceânia, realiza-se em Sidney (Austrália), entre os dias 1 e 3 de Junho. António Barrias ganhou o direito de participar na competição depois de qualificar-se no CrossFit Open, em Macau.

Na edição deste ano tem como objectivo obter um resultado melhor do que em 2017, ao pretender acabar a prova e conseguir um lugar dentro do top 15, após no ano passado ter sido forçado a desistir devido a uma rotura muscular no ombro já no final da segunda prova de qualificação.

«Sou dos poucos atletas a nível individual capaz de representar Macau ao mais alto nível, como acontece com esta competição de CrossFit. Normalmente, um atleta na minha situação pede apoios ao Instituto do Desporto ou às entidades privadas. Em Macau o CrossFit não é reconhecido como modalidade desportiva. Por isso não tenho apoio do Instituto do Desporto», disse a’O CLARIM António Barrias, proprietário do CrossFit XVI e presidente da Associação de CrossFit de Macau.

Os donativos podem ser efectuados nas instalações do CrossFit XVI, na Rua do Padre António Roliz, ou através da conta do BNU nº 9015033248, com a denominação “Team Barrias Donation Account”.

P.D.O.