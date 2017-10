A Diocese de Macau após a passagem do Hato – IV

USJ com prejuízos avultados

A Universidade de São José (USJ) contabiliza prejuízos avultados no rescaldo da passagem do tufão Hato por Macau, em Agosto último.

«Não é fácil estimar as perdas. No entanto, cerca de 28 mil livros foram encontrados destruídos na cave, o equivalente a cerca de 15 milhões de patacas», referiu a’O CLARIM o departamento de relações pública da USJ.

«Tanto o edifício académico, como a área residencial, não ficaram muito destruídos pelo Hato, exceptuando várias janelas partidas. No entanto, a área mais afectada foi a cave. Infelizmente as instalações e o armazenamento temporário ficaram inundados», acrescentou o mesmo departamento.

Os danos no “campus” tiveram acompanhamento imediato: «Uma vez que consultámos um arquitecto, algumas partes foram consertadas em pouco tempo, por forma a recebermos os estudantes de intercâmbio e prepararmos o início do ano lectivo. Para o resto dos danos, será necessário mais tempo e fundos. Estamos a fazer o nosso melhor para encontrar soluções e evitar que situações semelhantes possam voltar a acontecer».

A USJ iniciou o ano académico de 2017-2018 com mil 114 alunos. A maioria encontra-se a frequentar as instalações do novo “campus” da ilha Verde.

P.D.O.